Dieven gaan bankautomaat te lijf met vorkheftruck

In Conway in de Amerikaanse staat Arkansas zijn dieven er vandoor gegaan met een bankautomaat. De dader of daders gingen de automaat te lijf met een flink uit de kluiten gewassen vorklift. In geen tijd was de klus geklaard. Over de omvang van de buit is niks bekend. De politie vermoedt dat de vermetele diefstal het werk is van mensen uit de bouwsector.

