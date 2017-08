"Een van de mooiste verhalen die ik ooit gehoord had, was van een vrouw die op basis van mijn video’s oefende en tijdens het tanden poetsen ’s ochtend voor de eerste keer in haar leven plots een spier op haar arm opmerkte. Het gaf haar zoveel zelfvertrouwen, dat ze die dag haar baas heeft durven tegenspreken."

Journaliste Rebecca Harrington van lifestylewebsite The Cut probeerde in februari 2015 gedurende een week diverse "Workout"-video’s nogmaals uit en concludeerde: "Mijn week met Jane Fonda zit erop. En ik zal haar missen. Ze maakt het zo makkelijk om de oefeningen te doen. In tegenstelling tot fitness tegenwoordig dat zo strikt opgebouwd wordt, van makkelijk naar steeds moeilijker. Maar ‘The Jane’ levert ons een workout die iedereen kan doen, in de kleren die je zelf wil dragen. Zelfs als je al een dagje ouder wordt. Of gewoon een alledaags iemand bent. Of een vrouw die het niet leuk vindt om dat buiten haar huisomgeving te doen."

Wat 35 geleden enigszins aarzelend startte maar in de zomer toen al een heuse hype was, kan u misschien nog even herbeleven met volgend filmpje: