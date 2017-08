Intussen bleef Young acteren, maar zonder veel succes. Young: "Mocht ik een man geweest zijn, dan had Hollywood me veel beter behandeld. Duh. Waarom denk je dat die mannen die de baas zijn in Hollywood niet in staat zijn om vrouwen naar waarde te schatten? Omdat het venten zijn die tijdens hun jeugd niet de eerste keuze waren van vrouwen. Als ze het dan in die sprookjesstad gemaakt hebben, dan klampen ze zich vast aan het waanidee dat ze macht hebben." (The Guardian, maart 2015)

"Los Angeles, city of angels? Stad van de duivels, ja. De stad van de lachende cobra’s. Deze stad eet vergif als ontbijt. Terwijl ikzelf voor een gezond ontbijt ga." (Entertainment Weekly, januari 2008)

In een comeback gelooft Young, intussen 57 en moeder van 2 kinderen, niet meer: "Het lijkt dan alsof je een mooi renpaard gedurende 20 jaar in een stal zet en hoopt, als je het dier daar uithaalt, het nog altijd hetzelfde dier is als 20 jaar geleden." (The Guardian)

In augustus 1987 lag de wereld wel nog aan de voeten van Sean Young, tijdens de première van "No way out":