Jonge vrouw neemt "pijnlijk souvenir" van Dodentocht mee naar huis

100 kilometer stappen, het is niet iedereen gegeven. Ook tijdens deze editie van de Dodentocht in Bornem deden de deelnemers er alles aan om de eindmeet te bereiken. Hoe die eindstreep wordt gehaald, is het minste van hun zorgen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jonge vrouw neemt "pijnlijk souvenir" van Dodentocht mee naar huis

100 kilometer stappen, het is niet iedereen gegeven. Ook tijdens deze editie van de Dodentocht in Bornem deden de deelnemers er alles aan om de eindmeet te bereiken. Hoe die eindstreep wordt gehaald, is het minste van hun zorgen.