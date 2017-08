Natuurlijk zijn er een aantal vereisten waaraan moet voldoen worden, en dat zijn niet van de minste. De nanny moet 6 dagen per week ter beschikking staan van het gezin, van 7 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Hij of zij moet beschikken over een diploma psychologie en minimum 15 jaar ervaring hebben. Ervaring die nodig is omdat de kinderen thuisonderwijs krijgen.

De nanny mag ook niet bang zijn om te vliegen, want de job van beide ouders vereist dat er tot 3 keer toe per week kan gereisd worden. De sollicitant moet zichzelf ook kunnen verdedigen en daar wil het gezin graag bij helpen. Want, "this is non-negotiable".

Wat de nanny uiteindelijk in zijn of haar vrije tijd doet, daar moeit het gezin zich niet mee. Maar ‘binge drinking’ en het zich toedienen van drugs zijn alvast uit den boze en zullen tot onmiddellijk ontslag leiden.

Ten slotte zal de nanny soms op verplicht verlof gestuurd worden, als het gezin nood heeft aan eigen ‘quality time’. Mocht u zich aangesproken voelen, weet ten slotte dat er een verplichte proefperiode is van 2 weken.

Richard Conway van Childcare, waarop de advertentie dus geplaatst is, op diverse Britse nieuwswebsites: "Op het eerste zicht gaat het hier om de beste nanny-job ter wereld. Deze mensen weten echt wel wat ze van een kinderoppas verwachten. Daartegenover zetten ze een aantal voordelen en een prachtig salaris. Dus als iemand zich geroepen voelt, waag je kans. Zo’n gelegenheid doet zich niet vaak voor."