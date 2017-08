Ook wie niet (meer) zoekt, vindt al eens een verloren gewaande schat terug. Dat kan ene Mary Grams in Canada bevestigen. Hoewel ze de hoop al lang had opgegeven, kon de vrouw van 84 haar verlovingsring die ze in september 2004 had verloren recent opnieuw rond haar vinger schuiven.

De ring ontglipte haar destijds terwijl ze onkruid aan het wieden was op de familieboerderij in Armena in de provincie Alberta, zo vertelt ze aan de Canadese openbare omroep CBC. "Ik heb toen overal op handen en knieën gezocht", zegt ze. "Ik kon de ring niet vinden."

Naar eigen zeggen heeft Grams nadien dagen geweend. Ze had de ring in 1951 van haar toekomstige echtgenoot gekregen en had hem nadien altijd gedragen. "Ik durfde hem niet op te biechten dat ik de ring had verloren. Hij zou me hebben uitgekafferd."

De vrouw kocht snel een goedkope vervangingsring om haar echtgenoot om de tuin te leiden. Tot zijn dood 5 jaar geleden heeft hij nooit iets gemerkt, houdt ze vol. Enkel haar zoon was op de hoogte van het verlies.