Het bikiniachtige kledingstuk was van de hand van Lauren Austin, die al verschillende jaren met Rihanna samenwerkt. Austin woont en werkt in Barbados. Toen haar ontwerpen jaren geleden als "te naakt" werden beoordeeld, zocht en vond Austin Rihanna. "Ik vind het geweldig hoe gewaagd Rihanna durft te zijn. Ze is helemaal niet bang te dragen wat ze wil, op het moment dat ze dat wil", aldus Austin op modewebsite Vogue.

In ieder geval wordt naar elk detail gekeken. Zo werd ontwerpster Destiney Bleu ingehuurd voor Rihanna’s kousen. Blue was alleszins verrast door de vraag van Rihanna om haar voor dit evenement te "kleden", omdat ze nooit eerder met de zangeres samengewerkt had. Niet dat Blue onbekend is in de wereld van de celebrity’s, want ze heeft eerder al ontwerpen gemaakt voor onder andere Beyoncé, Shania Twain en Lady Gaga. Toch was ze nog erg nerveus, nadat ze 2 panty- opties, doorzichtig of zwart, naar Rihanna gestuurd had, zo vertelde ze zopas op muziekwebsite Billboard.

"Toen het team rond Rihanna had laten weten dat ze de 2 opties ontvangen hadden, bleef de vraag in mijn achterhoofd: "Zal ze die uiteindelijk dragen of niet?" Het verlossende antwoord kwam dan maandag bij het zien van de foto’s: ze had gekozen voor de ‘naakte’ versie, bekleed met kleine diamantjes."

"Ik ben blij dat Rihanna uiteindelijk toegehapt heeft, nadat we eerder andere bekendheden wisten te overhalen mijn ontwerpen te dragen. Dit is absoluut een hoogtepunt voor mij en mijn ploeg."

Nog even meegeven dat het niet de eerste keer was dat Rihanna alle aandacht naar zich toetrok tijdens deze parade: