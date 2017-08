De 11-jarige Luke Chacko op celebritywebsite E!Online en op WFAA-TV: "Samen met Idina op een podium zingen is altijd een droom van mij geweest. Ik was al lang aan het oefenen, om goed voorbereid te zijn. Maar ik had nooit verwacht dat ze me op het podium zou roepen."

"En het was ronduit geweldig. Idina was zo vriendelijk, ook tegen mijn moeder en mijn zus. Ze gaf ons het gevoel dat we speciaal waren. Bovendien is ze ongemeen grappig."

"Ik weet ook wel dat er veel jongens zijn die "Let it go" niet leuk vinden omdat het een lied voor meisjes is. Maar liedjes zijn toch voor iedereen, niet? Het gaat om muziek, om kunst."

Menzel was blijkbaar zo onder de indruk, dat ze Luke het nummer 2 keer liet zingen. Met een staande ovatie tot gevolg: