Aan het begin van de brief verontschuldigt de fan zich omdat ze hem niet heeft herkend: "Ik kan niet geloven hoe stom ik ben om jou niet te herkennen en al jouw hints tijdens de vlucht te negeren." Ze laat ook weten dat ze vooral zijn muziek goed kent en hem nog nooit als persoon heeft opgezocht. Ze wist bijgevolg tot voor kort niet hoe hij eruitzag. Dat geldt overigens voor bijna al haar favoriete muziekgroepen of zangers.

Ze ontdekte de muziek van Dotan tijdens een serie. Sindsdien luistert ze non-stop naar zijn muziek, die haar en haar moeder geholpen heeft om moeilijke tijden te doorstaan.

Pas na de vlucht heeft Alicia dus via een briefje ontdekt wie haar medepassagier werkelijk was. Hij had haar de hele vlucht niets verteld. Ze waardeert zijn bescheidenheid, maar had ook wel gewild dat hij het toen had gezegd. "Ik had jou graag persoonlijk verteld hoeveel ik van jouw muziek hou", schrijft ze in het bericht.

In het bericht bedankt ze hem ook voor de tickets die hij haar via het briefje had aangeboden. "Blijf alsjeblieft mooie muziek maken en probeer zo bescheiden te blijven zoals je bent. Ik beloof je dat het nooit meer zal gebeuren", besluit de fan.