Een echtpaar was bezig aan een tocht in de bergen in Jokkmokk, toen de vrouw moe werd en moeilijk kon wandelen. Ondanks de aanwezigheid van een tent en voldoende voedsel, besloten ze toch een reddingshelikopter te bellen.

De hulpdiensten haastten zich naar het echtpaar om daar te horen te krijgen dat de vrouw vooral vermoeid was en naar beneden wilde. Omdat de helikopter toch ter plaatse was, kreeg het echtpaar de keuze: zelf naar beneden wandelen of meer dan 3.000 euro betalen voor de helikopterrit. De keuze voor het echtpaar was duidelijk en minuten later stonden ze beneden.

De Zweedse politie laat weten dat vermoeidheid geen levensbedreigende situatie is: "Deze helikopter is bedoeld voor mensen die in levensgevaar zijn. Als je voedsel hebt en een dak boven je hoofd, is het misschien beter om even te wachten tot je wat bent aangesterkt."