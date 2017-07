Talkeetna is een klein dorpje in het zuiden van de Amerikaanse staat Alaska. Officieel is het zelfs geen écht dorp, maar een soort gehucht. Het is ongeveer 111 km² groot en zowat 900 inwoners rijk. Een "echte", menselijke burgemeester is er niet.

In 1998 kozen de inwoners van Talkeetna toch iemand uit om hun burgervader te zijn. Het werd de kat Stubbs. "Mayor Stubbs" werd al snel een attractie, voor de inwoners van Talkeetna en voor toeristen in het algemeen, die maar wat graag op de foto gingen met de kat.

In 2103 overleefde Stubbs een aanval door een hond. Vorig jaar werd hij al eens dood verklaard, maar dat bleek niet te kloppen. Nu is hij echt overleden, zo blijkt uit een bericht dat het gezin waar Stubbs woonde, afgelopen weekend verspreidde. Donderdagavond is hij gewoon gaan slapen, hij is niet meer wakker geworden.

De familie Spone verwelkomde Stubbs in 2015, toen ze de winkel en het restaurant overnamen waar de kat al sinds jaar en dag woonde. "We hadden ons nooit kunnen indenken dat de burgemeester van Talkeetna ons nieuwe huisdier en onze beste vriend zou worden", schrijven ze.

"Stubbs is 20 jaar en 3 maanden geworden. Hij was een avonturier, de hele dag naar ons miauwend als hij geaaid wilde worden, wilde dat we bij hem op bed kwamen zitten, als hij op onze schoot wilde kruipen en urenlang spinnen." Hij lustte kattenkruid en dronk graag water, en dat mocht al eens geserveerd worden in een margarita-glas.

Sinds eind vorig jaar koos Stubbs vooral voor het comfort van binnen blijven, een teken aan de wand dat hij al een dagje ouder werd.

Stubbs is er niet meer, maar dat betekent niet dat Talkeetna nu zonder "burgemeester" zit. Volgens zijn gastgezin lijkt een van de kittens bij hen helemaal klaar om de taak over te nemen. "Denali's karakter vertoont opvallend veel gelijkenissen met dat van Stubbs", schrijft de familie. "Hij houdt van aandacht, hij lijkt wel een kleine puppy als er mensen in de buurt zijn. We zouden geen betere plaatsvervanger kunnen hebben dan Denali. Hij volgt in zowat elk opzicht in de voetsporen van Stubbs."