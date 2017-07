Een 67-jarige Britse vrouw moest in november vorig jaar naar het ziekenhuis voor een routine-operatie aan cataract aan haar rechteroog. Toen de anesthesist van Solihull Hospital, even ten zuiden van de stad Birmingham, het oog van de vrouw wilde verdoven, deed hij echter een merkwaardige ontdekking.

"Hij plaatste een speculum in het oog om het te kunnen verdoven toen hij een blauwige massa onder het bovenste ooglid opmerkte", zegt oftalmoloog Rupal Morjaria. Zij publiceerde een artikel over het incident in het wetenschappelijke blad BMJ (British Medical Journal). Die blauwige massa bleek een cluster van maar liefst 17 aan elkaar geplakte contactlenzen te zijn. Microscopisch onderzoek wees uit dat er nog 10 lenzen in het oog zaten. "We waren allemaal in shock. Zoiets hadden we nog nooit gezien", zegt dokter Morjaria.

De vrouw droeg al 35 jaar wegwerp-lenzen. Ze vertelde de artsen dat ze soms een contactlens niet kon terugvinden en dat ze er dan maar van uitging dat ze die ergens had laten vallen. In realiteit stak de contactlens dus nog in haar oog, waar hij samen met andere achtergebleven contactlenzen een massa vormde. Het is niet duidelijk hoe lang de lenzen al in haar oog zaten.