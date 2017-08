Vooral voor Sophia Grace smaakte het internetsucces naar meer, zo bleek. Een tussenstap om verder te gaan met haar grote passie, muziek. "Al vanaf ik 3 ben, zing ik, of het nu kinderliedjes waren of liedjes uit de hitparade. Er alleen maar naar luisteren is niet voldoende", aldus Sophia in november 2016 op nieuwswebsite AOL.

"Het begon allemaal als een grap. Mijn familie vond dat ik goed zong en dat we dat eens op YouTube moesten zetten. Mijn tante was de enige die toen een iPhone had en zij was het dan ook die de beelden maakte. Rosie was op dat moment aanwezig, we verkleedden ons en we begonnen wat te zingen en te dansen. Na één dag hadden we 100 views, totdat celebrity’s als Puff Daddy en Justin Bieber het filmpje op hun Twitter-accounts oppikten. Dan liep het de spuigaten uit. Je moet weten, ik was nog maar 8 en Rosie zelfs nog maar 4."

"Het leukste daarna was dat we naar awardshows mochten en daar onze idolen in levende lijve konden zien. We hebben ook onder meer Taylor Swift, Justin Bieber en Katy Perry al mogen interviewen."