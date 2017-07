Phillips was na "La bamba" te zien in onder meer "Young guns", naast Emilio Estevez en Kiefer Sutherland, in "Stand and deliver", waarvoor hij een Golden Globe-nominatie in de wacht sleepte, in "Courage under fire", naast Denzel Washington en waarvoor hij een Blockbuster Entertainment Award won, en in "The 33", over de mijnramp in Chili. Bovendien was hij te zien in meerdere tv-films en als gastrol in diverse tv-series. Phillips, intussen 55, is getrouwd met visagiste Yvonne Boismier, met wie hij een dochter heeft. Uit een vorige relatie had Phillips al 3 dochters.

Onder meer dankzij "La bamba" werd Phillips ook een symbool en voorbeeld in de latino-wereld, wat op zich opmerkelijk is met een Amerikaanse vader met indiaans bloed en een Filipijnse moeder. Het leverde hem in 2014 van de Latijns-Amerikaanse cultuur- en nieuwswebsite Remezcla de titel van "Honorary latino" op. Een titel die Phillips graag accepteerde. "Ik ben blij dat ik tijdens mijn carrière gestalte heb kunnen geven aan verschillende latino’s, of het nu een Chileen, een Mexicaan, een Puerto Ricaan, Cubaan of Boliviaan was. Van de andere kant word ik ook makkelijk aanvaard als ik een rol speel die verwijst naar de indianen. Ik kan dus alleen maar blij zijn met mijn meerduidige afkomst", aldus de acteur in november 2015 op Remezcla.

Die afkomst kwam hem dus goed van pas in "La bamba", die eind juli 1987 in wereldpremière ging. Hier beneden kan u hem bezig zien in de film, terwijl hij zich aan de Valens-klassieker "La bamba" waagt: