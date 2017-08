Maar na de eerste successen begon het mis te lopen voor Griffith: "Ik was een wild jong ding. Ik kon alles doen wat ik wilde, en ik deed dat ook. Ik had het lichaam van een vrouw, de gevoelens van een vrouw, maar in feite was ik een koppige baby. Als je zo bent, dan pikken de mensen veel van je. Maar uiteindelijk wreekt zich dat toch. Alles stortte gewoon in elkaar. Ik concludeer nu dat het de manier van God was om me erop te wijzen dat ik wat gas moest terugnemen en iets met mijn leven moest doen." (Nieuwswebsite Express, april 2017)

Toch mocht het niet zijn, en ondanks het succes van "Working girl", wat een nieuwe start had moeten betekenen, "was het voornaamste wat ik deed, mezelf in slaap drinken. Als ik niemand rondom me zag, voelde ik me ronduit ongelukkig."

Het leidde tot meer drank, meer drugs en meer botox: "Mensen zeiden in mijn gezicht: "Wat heb je toch gedaan?" Ik ben dan naar een andere dokter gegaan die alle shit die die vorige dokter ingespoten had, moest weghalen. En dan mijn lippen? Verschrikkelijk. Ik hoop dat ik er nu wat meer normaal uitzie", besloot ze onlangs haar interview in Express.