Isaac Hanson was 16, Taylor 13 en Zac nog maar 11 toen hun "MMMBop" de hoogste positie bereikte in de hitparades van onder meer de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië én België. Het nummer werd 2 keer genomineerd voor een Grammy Award en wordt nog altijd als een van de topsongs van de jaren 90 beschouwd.

Taylor Hanson: "Het feit dat we voor muziek kozen op onze jonge leeftijd, betekende dat we sneller volwassen wilden worden. Mochten we dat toen niet gedaan hebben, dan zou dat veel gevaarlijker en destructiever voor ons geweest zijn. Gelukkig hebben we die kans toen gekregen, met succes tot gevolg. Alles wat je doet heeft zijn voor- en nadelen. In ieder geval was het voor ons ‘a hell of a ride’." (Muziekwebsite Fuse, april 2016)