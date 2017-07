"Lukaku is ready for work" ("Lukaku is er klaar voor"): dat kopt The Herald vandaag in grote letters op de voorpagina over de transfer van de Belgische voetbalspeler naar Manchester United.

Bij het artikel publiceert de Ierse krant een foto van een zwarte man in een outfit met de kleuren en het logo van de Britse voetbalclub die Lukaku moet voorstellen. Alleen is het geen foto van hem, maar wel van Stormzy. Dat is een bekende Britse hiphopper die toevallig goed op hem lijkt en zelf een grote fan van Manchester United is.