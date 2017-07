De kleine kantjes van wereldleiders tijdens topbijeenkomsten: meer dan eens gaan ze met meer aandacht lopen dan de eigenlijke resultaten of beslissingen. De afgelopen G20-top in Hamburg vormt geen uitzondering. Deze keer is het vooral Angela Merkel die hoge ogen gooit met enkele opvallende gelaatsuitdrukkingen.

Zo spreekt een zogenoemde "eye roll" van de Duitse bondskanselier tot de verbeelding op sociale media, vooral dan omdat ze die tevoorschijn tovert tijdens een gesprek met Vladimir Poetin. Het is niet duidelijk of ze reageert op wat de Russische president vertelt dan wel of ze gewoon genoeg heeft van zijn uitleg, maar het resultaat oogt hoe dan ook komisch: