Trump wil Agata de hand schudden, maar hij pakt ernaast

De handdruk van de Amerikaanse president Trump is stilaan legendarisch. Maar in Polen ging het niet zoals hij verwacht had, toen hij de Poolse presidentsvrouw Agata Kornhauser-Duda een hand wou geven.

