De video dateert van midden juni, maar ging de afgelopen dagen pas echt viraal. Almeida, vader van 5 kinderen, toonde alvast dat hij nog over de juiste reflexen beschikt. "Het was op goed geluk. Alsof ik met een voetbal aan het spelen was. Zoals je de bal niet op de grond wil doen vallen. Ook al besef ik dat je dat met winkelproducten eigenlijk niet mag doen", aldus de 37-jarige man op de Braziliaanse nieuwswebsite G1.

"Toen het gebeurd was, ben ik naar een medewerker gestapt om te zien of er camerabeelden van waren. Van dit ‘kunstwerkje’, zeg maar. Een andere medewerker heeft dan de beelden via sociale media gedeeld."