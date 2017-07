McGillis: "Deze film veranderde veel voor mij. Omdat mensen me tot dan vooral kenden van "Witness", waarin ik acteerde met een kapje en zo’n typische Amish-jurk. Daardoor wist niemand hoe ik er in het echt uitzag. Nu herkende men me plots en mijn naam werd gemeengoed. Daardoor kon ik dingen doen, bijvoorbeeld in het theater, die ik anders financieel nooit had kunnen doen. Ik kon dus meer risico’s nemen en dat doe ik graag." (Yahoo Movies, februari 2013)

Aan "Top Gun" behield McGillis alvast erg leuke herinneringen: "Toen ik meewerkte aan die film, had ik het gevoel op een zomerkamp te zijn. Na een opnamedag werd er vooral gefeest. Ronduit plezant. En Tom Cruise was geweldig. De liefste man ooit. Het was fantastisch om met hem te kunnen samenwerken." (Yahoo Movies)

"Het enige probleem was dat ik een stuk groter was dan Tom. Tijdens de opnames heb ik dan ook bijna voortdurend moeten krom staan, in een gebukte houding, alsof ik een zoutzak was." (Daily Mail, oktober 2010)