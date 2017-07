Spelling: "Men wilde een meer volwassen versie van "Beverly Hills 90210". Samen met Darren, die toch het creatieve brein was achter die jongerenserie, ben ik dan gaan broeden op een idee. Met z’n tweeën hebben we dan een paar karakters uitgewerkt, waarvan we geen idee hadden of ze zouden aanslaan of niet." (Emmy Tv Legends, juli 2012)

Star: "Het uitgangspunt was een leefwereld in een appartementsgebouw te creëren waar jongvolwassenen woonden die pas afgestudeerd waren maar nog niet echt volwassen waren. Het ging me er veel minder om of ze nu seks met elkaar hadden of elkaar voortdurend messen in de rug staken. In de eerste afleveringen draaide daarom alles vooral rond gewetensproblemen, te veel afgekeken van "Beverly Hills 90210"." (Emmy Tv Legends, april 2016)

Spelling: "Nochtans waren de personages ouder dan in "Beverly Hills", waardoor er meer ruimte was voor sensualiteit en seksualiteit. Bovendien konden we er ook een element van kitsch aan toevoegen."