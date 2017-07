Ontsnapte halfaap maakte een ommetje in Amsterdam

Vannacht is een rode vari, een soort halfaap, ontsnapt uit de dierentuin Artis in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Een taxichauffeur filmde het dier terwijl het een uitstapje maakte in de stad.

AP yt

