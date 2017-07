Het was de Nederlandse correspondent in Mexico Jan-Albert Hootsen die opmerkt wie Frank Renout per toeval wel had kunnen strikken: Emilio Azcárraga, een machtige Mexicaanse televisiebaron. "Ik wist van niks!", aldus een verraste Renout.

Het filmpje van het interview wordt intussen gretig opgepikt in Mexico zelf. Azcárraga is normaal gezien amper benaderbaar voor interviews. "Mijn Mexicaanse collega's zeggen nu: je had nog veel interessantere vragen kunnen stellen als je wist wie je voor je had", reageert Frank Renout.

U kunt het interview met Azcárraga herbekijken op de website van de NOS.