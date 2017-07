In 1993 voerde Roberts zijn eerste streak uit, tijdens een rugbytornooi in Hong Kong ("Het gevolg van een uitdaging nadat ik te veel gedronken had"). Daarna vroeg hij zich af of zoiets in Groot-Brittannië ook mogelijk was ("Er was al zeker 20 jaar geen naakt iemand meer een sportveld opgelopen") . Wat volgde was een aaneenschakeling van streaks, over de hele wereld. Met vaak arrestaties, die nooit tot een gevangenisstraf leidden ("Ik ben een lastpost, en geen gevaar voor de maatschappij"), wellicht dankzij de hulp van een "vriend-advocaat, die mijn zaken maar al te graag bepleit". Roberts wordt momenteel beschouwd als de "King of streaks", met meer dan 500 streaks achter zijn naam.

Maar een van zijn meest opmerkelijke streaks deed hij wellicht tijdens de tennisfinale op Wimbledon tussen Lleyton Hewitt en David Nalbandian in juli 2002. "Dit is nog altijd mijn beste streak ooit", aldus Roberts in juli 2015 op nieuwswebsite The Guardian. Roberts was toen 37.