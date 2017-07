Maar het succes en de lofbetuigingen werden zwaar om dragen, zeker nadat de verkoop van het album "Neither fish nor flesh", dat het succes van het eerste album had moeten bevestigen, danig tegenviel. Het ging zelfs zo ver dat hij in interviews niet mocht herinnerd worden aan Terence Trent D’Arby, zoals nieuwswebsite New Statesman in oktober 2015 opmerkte.

Terence Trent D’Arby/ Sananda Maitreya: "Ik had het gevoel dat ik deel zou gaan uitmaken van de '27 Club', -verwijzend naar de artiesten die op 27-jarige leeftijd stierven, zoals Jim Morrison, Kurt Cobain en Amy Winehouse-, en geestelijk stierf ik ook op die leeftijd." (New Statesman, oktober 2015)

"Toen ik 25 was en ik succesvol werd, dan denk je dat je alles weet. Maar eigenlijk weet je niets." (Arsenio Hall Show, 1993)

"Mocht ik dingen als "Ik ben geniaal" of "Ik ben beter dan God" niet gezegd hebben, dan zou ik ook geen controverses uitgelokt hebben. Maar in het begin van mijn carrière ging ik er volledig voor. In de media was er geen plaats om subtiel te zijn, je moest er met de grove borstel doorgaan. Velen begrepen wel dat je de dingen die ik zei met een zekere ironie moest opvatten, tongue-in-cheek. Maar zij die het niet zo opvatten, beschouwden me als een gigantische klootzak." (Q Magazine, juni 1993)