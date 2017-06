Britney Spears is momenteel op tournee in Azië. Afgelopen weekend gaf ze twee optredens in de Thaise hoofdstad Bangkok, de komende dagen treedt la Spears onder meer nog op in Hong Kong en Singapore. Het internet smult de laatste dagen van verschillende Aziatische versies van enkele nummers en clips van de Amerikaanse zangers, het ene al succesvoller dan het andere.

Ook de voorbije jaren bleek "Toxic" vaak een bron van vertier en inspiratie bij cabinepersoneel van andere luchtvaartmaatschappijen. Onder meer personeelsleden van El Al en Air Asia waanden zich - met wisselend succes - al even Britney Spears.