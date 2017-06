Jarenlang lagen ze aan de ketting, 6 honden, in de achtertuin van een huis in Virginia, VS. Tot de plaatselijke dierenrechtenorganisatie "Dogs Deserve better" hen in januari 2016 in erbarmelijke toestand aantrof. Eens van de kettingen bevrijd besloot men de 2 oudste honden even vrij te laten rondlopen in een park. Het duurde misschien even voor ze doorhadden dat ze vrij zijn, maar eens dat het geval was, stond er op hun loop-enthousiasme geen rem meer. "So amazing", concludeerde dierenwebsite Global Animal.