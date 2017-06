Carla Rosso en haar man Ariel hadden juist een ontspannend moment in de jacuzzi achter de rug, toen ze, gekleed in haar kamerjas, besloot om een touwspeeltje van haar hond, dat op de oprit was blijven liggen, te gaan ophalen. Maar dat voelde toch anders aan dan ze gewoon was.

Carla op nieuwswebsite ABC 13: "Terwijl ik me recht oprichtte, dacht ik dat dat speeltje toch wel vreemd aanvoelde, zoiets van een hotdog. Dus liet ik het onmiddellijk vallen. Omdat het ding bewoog, dacht ik dat het op mij gevallen was."

Ariel: "Ik hoorde haar schreeuwen, maar niet dat ze een slang gezien had. Nee, ze schreeuwde dat ze een slang opgeraapt had. "Wat zegt die nu?", dacht ik, "Wie pakt er nu een slang van de grond?""

Het koppel belde de brandweer die de slang uiteindelijk uitschakelde. "De brandweer vertelde ons dat een babyratelslang gevaarlijker is dan een volwassen exemplaar, omdat de jongere dieren hun vergif nog niet kunnen controleren. Misschien had dit avontuur in het ziekenhuis kunnen eindigen. Maar nu het goed afgelopen is en we de beelden zien, kunnen we niet anders dan lachen met de reactie van Carla", aldus Ariel nog.