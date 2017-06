In Laakdal wilde een koe gisteren verkoeling zoeken in een gracht naast haar weide, maar door de klevende modder geraakte ze niet meer aan wal. Omdat koeien nu eenmaal kuddedieren zijn, duurde het niet lang of de hele gracht stond vol koeien, 13 om precies te zijn. "Met een kleine kraan werden de dieren uiteindelijk gered", zegt Jef Van Meensel van de brandweer in het nieuws op Radio 2 Antwerpen.

"Er lagen 2 duikers in het water, en die hebben ervoor gezorgd dat die koeien niet verder zouden afdwalen. Vervolgens hebben we gevraagd aan de boer om met een hijskraantje de koeien met touwen uit de beek te hijsen. Dus met behulp van mankracht én zijn machine hebben we de koeien één voor één uit de sloot kunnen halen", aldus Van Meensel.