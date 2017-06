Michael Phelps zwemt tegen witte haai

Fransman vliegt met zijn auto naar Engeland

De Franse piloot Bruno Vezzoli heeft een ritje gemaakt met z'n auto van Ambleteuse in Frankrijk naar de kusten van Dover in Engeland. Niet door de tunnel, niet over het water, maar gewoon door de lucht, zwevend onder een enorme parapente.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

