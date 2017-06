De man in kwestie, Jerry Lynn, woont in Ross Township, in de staat Pennsylvania. In 2004 had hij het lumineuze idee om een alarmklok aan een touwtje te binden en zo te laten bengelen door het gat achter een ventilatierooster op de eerste verdieping. Hij had de wekker ingesteld om 10 minuten later af te gaan. Dat gaf hem de tijd om naar de benedenverdieping te gaan en aan de hand van het geluid op de juiste plek een gat te boren om een tv-kabel door te trekken.

Helaas had Lynn de alarmklok niet goed vastgemaakt en viel het toestel al gauw naar beneden door de luchtschacht in de muur. Niet al te erg, dacht Lynn, hij kon zijn klusje alsnog afwerken. Maar de volgende dag ging de wekker op hetzelfde tijdstip opnieuw af. En dat bleef hij doen, elke avond om 18.50 uur (of 19.50 uur, afhankelijk van zomeruur of winteruur).

Lynn dacht dat de batterij van de alarmklok het na enkele maanden wel zou laten afweten, maar dat heeft hij flink verkeerd ingeschat, want na 13 jaar is het nog elke avond hetzelfde liedje. De wand openbreken had het probleem kunnen oplossen, maar blijkbaar raakten hij en zijn vrouw gewend aan het irritante wekkergeluid, dat vooral nog opgemerkt wordt als er gasten zijn, zo vertellen ze aan lokale zender CBS Pittsburgh.