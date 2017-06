Begin februari haalde de VS-president nog zwaar uit naar de Australische premier in een telefoongesprek dat als "zeer vijandig" werd omschreven. In mei volgde dan een persoonlijke ontmoeting, al verliep die ook niet als gepland. Een eerste kennismaking werd immers door Trump afgezegd.

Die ontmoeting met Trump omschreef Turnbull woensdag eerst als "het mooiste stel-me-gerust-moment ooit". Daarna begon hij de president te imiteren: "De Donald en ik, we winnen en blijven winnen in de peilingen. We winnen zoveel. We winnen. We winnen zoals we nooit voordien gewonnen hebben. Echt waar, en dan niet in de nep-peilingen. Dat zijn degene waar we juist niet winnen. We winnen in de echte peilingen. Je weet wel, de onlinepeilingen. Je kan daar zo makkelijk winnen. Ik weet dat. Wist jij dat?"

Daarna maakte hij een wat gewaagder grapje door de link daarvoor te leggen met de Russische president: "Ik heb die Russische man… Geloof me maar. Het is waar. Het is waar."