"Wat voor mij een echte afknapper is, is die neus. Kidman was duidelijk afgeleid door dat ding in het midden van haar gezicht, waardoor ze voortdurend scheel leek te kijken. Waren haar tijdgenoten dan in de ban van haar neus? Mij is nooit opgevallen dat haar "slurf" haar uiterlijk in die mate bepaalde", voegde Woolf-experte Martha Musgrove er nog aan toe. Het deed The New York Times in februari 2003 alvast besluiten: "De neus was de druppel die de emmer deed overlopen."

Op website The Make Up Gallery onderstreepte men Kidmans prestatie als volgt: "Vraag wie dan ook wat hij of zij van de film vond en meer dan waarschijnlijk krijg je een antwoord dat over de namaakneus gaat. Het was niet alleen een opvallende neus, misschien is die neus ook wel de bekendste uit de filmgeschiedenis."