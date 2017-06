De intussen 17-jarige Christian Guardino -tijdens de opnames was hij nog 16- is afkomstig uit Long Island, in de Amerikaanse staat New York. Hij lijdt aan de erfelijke oogaandoening 'amaurosis congenita van Leber', waardoor zijn netvlies niet goed werkt. Dankzij gentherapie in 2012 werd een deel van het gezichtsvermogen van Christian hersteld, ook al bleef hij officieel blind. 'Ik heb nog wel problemen met mijn zicht, zeker als ik iets moet lezen. Soms moet ik creatief zijn in oplossingen. Maar ik kan nu dingen doen die ik voor 2012 nooit kon, zoals basketten of gewoon met mijn vrienden rondhangen als het al donker is', aldus Christian op de plaatselijke nieuwswebsite Newsday.

Moeder Beth over de operatie op National Geographic in september 2016: "Het is allemaal zo snel gegaan. We moesten ons in de armen knijpen om het allemaal te geloven. Drie dagen na de eerste operatie aan één oog, kon Christian plots weer zien. Je gaat dan van "Zal mijn zoon nog ooit kunnen zien?" naar "Ja, hij kan zien!" Alsof je een mirakel meemaakt."

Dat "mirakel" vertaalde zich intussen in een optreden voor Michelle Obama in november 2016 tijdens haar "Fit 2 Celebrate Gala". En begin deze week in enorm veel media-aandacht na de geslaagde auditie in "America’s got talent, waar Christian een nummer van The Jackson 5 ten gehore bracht.