Edmond Knevels Voor haar rol in de theaterproductie "Hello Dolly!" won Bette Midler afgelopen nacht haar eerste Tony Award ooit. Tijdens haar bedankingsspeech vlogen de grappen in het rond, van "I can't remember when I had so much smoke blown up my arse" tot haar uiterlijk dat er door de visagiste tot 30 jaar jonger uitzag. Of, toch een beetje jonger. Maar de echte hilariteit begon pas toen de muziek begon te spelen, waardoor een einde aan de speech moest gemaakt worden. Maar Midler liet zich niet doen: "Shut that crap off".