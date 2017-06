Harvey, intussen 29 en afkomstig uit Orlando, gaf in een recent interview met BBC meer uitleg over wat haar tot hiertoe overkomen is: "Toen ik pas met mijn opleiding gestart was, merkte ik plots gehoorverlies op. Ik hoopte dat dit met een hoorapparaat kon gecorrigeerd worden. Maar het verlies werd almaar groter, waardoor er uiteindelijk nog weinig te redden viel."

"Tijdens een examen moesten we de noten noteren die een pianist speelde. Ik zag de handen van de pianist niet, alleen dat zijn hoofd op en neer bewoog. Ik kon dus helemaal niet horen dat hij met spelen gestart was. Terwijl iedereen aan het schrijven was. Dat was het einde voor mij. Nochtans droeg ik een hoorapparaat. Nee, die opleiding had geen enkele zin meer."

"Het voelde als sterven. Terwijl ik zelf toekeek. Gevolg was dat ik almaar meer binnen bleef, op mijn bed lag. Zelfs het ademen viel me moeilijk. Ik at niet. Ik douchte me niet."