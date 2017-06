Zin om te overnachten in een openluchthotel?

In Zwitserland is een openluchthotelkamer geopend op de top van een berg. De kamer bestaat alleen uit een tweepersoonsbed en twee nachtkastjes. Het is geen echt hotel, maar een kunstproject. Maar van over de hele wereld zijn er al kandidaten om hier eens te overnachten.

