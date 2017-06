Of was de keuze dan toch eerder zakelijk gericht? Zo berichtte New York Times maandag dat de Trump Organisation plannen heeft voor "een 3 sterren-hotelketen met een patriottische insteek. Op zich toch wel een opmerkelijke beslissing voor een bedrijf dat algemeen geassocieerd wordt met luxueuze verblijven." Ook al spelen vooral haar broers een belangrijke rol in de Trump Organisation, toch straalt succes hier ook af op Ivanka’s zakelijke belangen.

Volgens Huffington Post komt Ivanka Trump met haar Target-jurk terug met beide voeten op de grond terecht "en we hopen meer van dit in de toekomst te zien". Star Tribune blijft met de vraag zitten of Ivanka een politiek statement heeft willen maken of dat ze gewoon op een spaarzame manier winkelt.

Opvallend is ten slotte dat het populaire weekblad US Weekly deze week op de cover met Ivanka Trump uitpakt onder de titel "Ivanka takes a stand: why I disagree with my dad".