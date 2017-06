May, enig kind en dochter van een dominee, vertelde dat ze alleen enkele vriendjes had waarmee ze kattenkwaad kon uithalen. Wanneer ze geen uitdagende missies door tarwevelden ondernam, was ze vooral bezig met lezen. "Ik zat altijd met mijn neus in de boeken. Ik las graag en ik ging graag naar school", aldus May in een interview met ITV News.

En toen kwam dus de vraag: "wat is het stoutste dat je als kind hebt gedaan?". Waarna May een stevige "Oh, goodness me" prevelde en tot bekentenissen overging.

Op Twitter werd meteen vrolijk de draak gestoken met premier May. De hashtag #fieldsofwheat (tarwevelden, red.) beleefde hoogdagen. Onderaan hebben we enkele leuke exemplaren voor u vastgezet.