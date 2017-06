Battaglia gaf meer uitleg over zijn initiatief op nieuwswebsite The Guardian: "Het ergerde me mateloos dat Trump tijdens de verkiezingscampagne illegale migranten in de VS afschilderde als criminelen, drugskoeriers en verkrachters. Dat kunnen we toch niet zomaar over ons laten gaan? Dus, na die beschuldiging vond ook ik dat ik een bijdrage moest leveren."

Bedoeling is om later dit jaar met de productie te beginnen. Ieder pak zou 4 wc-rollen bevatten, 4 "puros rollos", wat ook pure nonsens betekent. Het pak toont een lachend figuurtje, met een duim in de lucht, dat niet exact een kopie is van de VS-president, maar waarvan de gelijkenis toch opvallend is.

Bovendien hoopt de jurist het papier aan de man te kunnen brengen met slogans als "Zachtheid zonder grenzen" en "Dit is de muur waarvoor we, inderdaad, zullen betalen". Hij belooft een deel van de opbrengst te schenken aan hulporganisaties voor Mexicaanse migranten.

Battaglia verwacht geen licentieproblemen, omdat hij eind 2015 de naam al liet registreren bij de "Institudo Mexicano de la Propiedad Industrial". Ook al mag de naam Trump niet zomaar gebruikt worden, "voor toiletpapier ben ik helemaal in orde", aldus Battaglia nog.