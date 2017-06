Brooks op nieuwswebsite Nottingham Post en op BBC News: "Het idee heb ik gekregen van een vriend die gehoord had dat iemand in Frankrijk iets dergelijks deed. Ik dacht bij mezelf: "Waarom zou ik dat niet eens proberen?" En het lukt. Auto’s vertragen, omdat ze denken dat de haardroger een manuele snelheidsmeter is."

"Op het einde van deze straat ligt er een school, waardoor het tijdens het brengen en halen van de kinderen erg druk kan worden. En dan razen er van die jongeren voorbij op hun motoren om indruk te maken op de laatstejaars. Dan halen ze kunstjes uit, in de zin van "Kijk, zonder handen". Maar voor ze het weten is het "Kijk, zonder tanden"."

"Men is erg tevreden hier in de buurt over mijn initiatief. Buurtbewoners groeten me vriendelijk als ze passeren, of ze toeteren als ze met de wagen voorbijrijden."

"Ik ben zeker dat ik de weg hier veiliger gemaakt heb", besloot Brooks, "Bovendien, als we er nog niet eens in slagen onze wegen veiliger te maken, hoe zouden we er dan in kunnen slagen de wereld veiliger te maken?"

Intussen werd het filmpje op Facebook meer dan 28 miljoen keer bekeken: