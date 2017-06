Je hoeft niet Meryl Streep te zijn om een opvallende bedankingsspeech in elkaar te steken. In 2008 won Lin-Manuel Miranda zijn eerste Tony Award in de categorie "Best original score" voor de musical "In the heights". Op een originele manier rapte Miranda zich doorheen zijn speech, tot groot jolijt van het publiek. Nadien ging het alleen maar "up" voor hem, met gigantisch succes in de theaterproductie "Hamilton", 2 Grammy Awards, een Oscarnominatie en een filmrol in "Mary Poppins returns", naast Meryl Streep en Colin Firth, waarvan de première eind 2018 voorzien is.