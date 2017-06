Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Zij was een topmodel, hij was een van ’s werelds meest begeerde zangers. In de 2e helft van de jaren 80 waren dan ook alle ogen gericht op het glamourkoppel bij uitstek, Kelly Emberg en Rod Stewart. Maar de Britse hitzanger van onder meer "Sailing" en "Hot legs" kon zijn handen niet van andere schoonheden afhouden en in de herfst van 1990 kwam het tot een definitieve breuk tussen beiden. Emberg eiste daarop geld, véél geld, maar zag het gewenste bedrag van 25 miljoen dollar 25 jaar geleden aan haar neus voorbijgaan. Ze sloeg daarna een heel andere weg in en maakte in de VS vervolgens naam en faam als… tuinbouw-experte.