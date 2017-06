"I want your seks" werd dankzij de extra publiciteit uiteindelijk een van de grootste hits van George Michael en opende de weg naar meer gewaagde popnummers als "I touch myself" van Divinyls, "Cream" van Prince en "I wanna sex you up" van Colour Me Badd.

Tegenwoordig kijkt niemand meer op van een seks-gerelateerd woord meer of minder en wordt Michaels hit, die ook in Vlaanderen 2 weken de hoogste positie in de hitparade bereikte, als doodbraaf omschreven. De Amerikaanse muziekrecensent Rich Juzwiak concludeerde in 2012 zelfs: "This song is remarkably sexless."

In ieder geval bekende George Michael ooit aan nieuwswebsite Los Angeles Times dat hij "I want your sex" haatte: "Het klonk immers als een slechte Prince."