Vooral haar uitspraak "Cash me outside, how bow that?" (in video vanaf 3:25), waarmee ze buiten de studio met het publiek wilde afrekenen, kende op het internet veel bijval. Zelfs zodanig dat de uitspraak onlangs nog genomineerd werd voor een MTV Movie Award in de categorie "Trending".

Wie dus gedacht had dat Bregoli zou wegdeemsteren na alle aandacht, had het verkeerd voor. Het was het begin naar nog meer roem, inclusief financiële zekerheid. Ze startte een eigen YouTubekanaal, waar verschillende video’s meer dan 1 miljoen keer bekeken werden. Op Instagram heeft ze intussen meer dan 10 miljoen volgers. Op Twitter zit ze ruim boven het kwart miljoen volgers. Lucratieve sponsordeals volgden, praatprogramma’s wilden haar in hun show, voor publieke optredens moest almaar meer betaald worden.