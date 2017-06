Rattenvanger: "Ik ben overgeschakeld op Nutella"

Als rattenvanger heeft Bart al vanalles geprobeerd om de diertjes in zijn vallen te lokken. Een van zijn beproefde methodes is Nutella gebruiken als lokaas, zo vertelt hij niet zonder trots in "Iedereen beroemd".

