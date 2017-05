Sinds het plaatsen van de tweet is het bericht ruim 100.000 keer geretweet en 145.000 keer geliked. Zo speculeren twitteraars er alvast op los. Wat gebeurde er met Trump? Is het een dronken tweet? Is Trump tijdens het twitteren in slaap gevallen? Het raadselachtige woord "covfefe" werd dus snel een trending topic.

Zo vragen twitteraars zich af of Trump zodanig veel ijs had gegeten dat hij niet meer kon typen, had hij teveel gedronken of onbewust zijn sleutel voor de Amerikaanse atoombom verraden? Of nog: "covfefe" zou Russisch zijn voor "Ik treed af". Veel duikt ook de link met koffie op, of prijkt "covfefe" in gewijzigde liedjesteksten, zoals bijvoorbeeld "Never gonna covfefe you up", waarbij in het lied van Rick Astley het woord het oorspronkelijke "you" vervangt.