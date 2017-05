Het voorval deed zich voor in Lincoln, in de Amerikaanse staat Nebraska. Meer dan waarschijnlijk wilde de bestuurder naar het andere verharde gedeelte van de weg en had hij niet verwacht weg te zakken in het cement.

Volgens de politie was het wel niet duidelijk of het beton al opgedroogd was. Daarom zal de jongeman door hen dan ook niet gedagvaard worden. Maar de verantwoordelijke voor de werken, Thomas Shafer, vindt dat Yasiah wel degelijk voor de kosten moet opdraaien: "Ik denk dat er voor 10.000 dollar kosten zijn. We hebben de wagen immers uit het beton moeten halen, de losse modder hebben we moeten wegschrapen, we hebben nieuwe cement moeten gieten en dan alles nog moeten afwerken."

"Het cement lag hooguit een half uur op zijn plaats. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je daar dan inrijdt. Bovendien, die verkeerskegels staan daar voor een reden", aldus Shafer nog op nieuwswebsite Fox 42.