Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Een krokodil of een slang op een Zuid-Afrikaans golfterrein. Het doet even de wenkbrauwen fronsen, maar voor de golfers meestal ook niet meer dan dat. Even wachten tot de dieren gepasseerd zijn en verder spelen. Maar dit gevecht tussen 2 van ’s werelds meest giftige slangen hield de aanwezige golfers uiteindelijk meer in de ban. En die spelers bleven maar al te graag in hun karretjes op dat moment.